Шаповалов назвал пакт Белоруссии и Украины о ненападении пропагандистским манёвром Запада

Минские соглашения, формула Штайнмайера, действия президента Владимира Зеленского и переговорные процессы 2022 года говорят о том, что руководство киевского режима является недоговороспособным. Поэтому пакт Белоруссии и Украины не может быть заключён. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов, комментируя Pravda.Ru недавнее сообщение Александра Лукашенко.

Кроме того, Украина недееспособна в качестве самостоятельного суверенного государства. Следовательно, нет никаких гарантий того, что предполагаемые соглашения с Минском Киев не нарушит, подчеркнул эксперт.

"Есть высокая степень вероятности саботажа. Речь о каком-то пакте о ненападении выглядит цинично", — указал Шаповалов.

Собеседник Pravda.Ru отметил, что в рядах украинской армии находятся отряды белорусских боевиков, которые воюют против Союзного государства. Также следует учесть, что киевские власти полностью передали контроль над ситуацией Западу, который агрессивно настроен в отношении Минска, заявил эксперт.

"Поэтому нет доверия подобного рода инициативам. Их можно рассматривать исключительно как некий пропагандистский манёвр Запада", — заключил Шаповалов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.