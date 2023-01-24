Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство киевского режима предложило Минску заключить пакт о ненападении. Глава государства подчеркнул, что страны коллективного Запада продолжают обучать боевиков и экстремистов на территории Незалежной.
"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели", — заявил Лукашенко.
Реакция Минска на создание экстремистской группировки будет жёсткая, подчеркнул он.
"И пусть не обижаются: мы предупреждали", — цитирует слова белорусского лидера "БелТА".
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