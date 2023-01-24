Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство киевского режима предложило Минску заключить пакт о ненападении. Глава государства подчеркнул, что страны коллективного Запада продолжают обучать боевиков и экстремистов на территории Незалежной.

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели", — заявил Лукашенко.

Реакция Минска на создание экстремистской группировки будет жёсткая, подчеркнул он.

"И пусть не обижаются: мы предупреждали", — цитирует слова белорусского лидера "БелТА".