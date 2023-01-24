Писатель Захар Прилепин высмеял планы эвакуировать украинцев из Грузии из-за страха перед сбежавшими из страны россиянами.
Исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что из-за наплыва россиян в Грузию украинцев из этой страны придётся спасать. Он считает, что гражданам Украины может угрожать опасность из-за массового наплыва россиян.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" недоумевает, чем вызван страх за украинцев, находящихся в Грузии.
"Не понял, что, украинская сторона опасается, что на их граждан нападут наши неполживцы?" — задался вопросом литератор.
Он посоветовал срочно вызволять украинцев из Израиля.
"Там ужасно злой Макаревич. Во Франции, в Канаде, и особенно в Прибалтике — тоже очень опасно. Это русские — они повсюду", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась восстанавливать авиасообщение с Россией.
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