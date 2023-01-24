Прилепин о намерении эвакуировать украинцев из Грузии: "Это русские — они повсюду"

Писатель Захар Прилепин высмеял планы эвакуировать украинцев из Грузии из-за страха перед сбежавшими из страны россиянами.

Исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что из-за наплыва россиян в Грузию украинцев из этой страны придётся спасать. Он считает, что гражданам Украины может угрожать опасность из-за массового наплыва россиян.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" недоумевает, чем вызван страх за украинцев, находящихся в Грузии.

"Не понял, что, украинская сторона опасается, что на их граждан нападут наши неполживцы?" — задался вопросом литератор.

Он посоветовал срочно вызволять украинцев из Израиля.

"Там ужасно злой Макаревич. Во Франции, в Канаде, и особенно в Прибалтике — тоже очень опасно. Это русские — они повсюду", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась восстанавливать авиасообщение с Россией.