Глава Грузии отказалась возобновлять авиасообщение с РФ и призвала изменить правила пребывания россиян в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила не восстанавливать авиасообщение с Россией и призвала пересмотреть правила въезда и пребывания россиян в стране.

Глава Грузии отметила, что уже не раз призывала правительство урегулировать приток российских граждан, чтобы граждане страны понимали, что их национальные интересы находятся под защитой.

"Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности и открытии русскоязычных школ”, — объяснила грузинский лидер.

Она также отметила, что возобновления полётов между странами быть не должно. Зурабишвили считает, что Грузии следует позаботиться о своей репутации и не допустить обвинений в обходе санкций против России через Грузию.

По некоторым данным после начала спецоперации на Украине Грузия приняла у себя более 700 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что Украина просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году ЗРК "Бук".