Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила не восстанавливать авиасообщение с Россией и призвала пересмотреть правила въезда и пребывания россиян в стране.
Глава Грузии отметила, что уже не раз призывала правительство урегулировать приток российских граждан, чтобы граждане страны понимали, что их национальные интересы находятся под защитой.
"Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности и открытии русскоязычных школ”, — объяснила грузинский лидер.
Она также отметила, что возобновления полётов между странами быть не должно. Зурабишвили считает, что Грузии следует позаботиться о своей репутации и не допустить обвинений в обходе санкций против России через Грузию.
По некоторым данным после начала спецоперации на Украине Грузия приняла у себя более 700 тысяч россиян.
Ранее сообщалось, что Украина просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году ЗРК "Бук".
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