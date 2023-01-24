Вучич допустил свою отставку ради "спасения" Сербии: или изоляция, или Косово в ООН

Сербию шантажом ставят перед выбором: изоляция или согласие на вступление в ООН Косова, заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, украинский конфликт стал триггером для усиления давления на Белград.

Как подчеркнул сербский президент, Европа и НАТО де-факто находятся в состоянии войны и хотят, чтобы в "их дворе", в том числе и Сербии, было всё, "как они хотят".

"Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН, — сообщил Вучич в своём обращении к гражданам. — Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия — это их двор, чтобы здесь всё было, как они хотят".

Сербский президент подчеркнул, что он допускает свою отставку ради "спасения" страны. Кроме того, по его словам, он понимает, что это "последний мандат".

"Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался", — резюмировал Вучич.