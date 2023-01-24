Швеции больше не стоит ждать, что Анкара поддержит и ратифицирует заявку страны на вступление в Североатлантический альянс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после скандальной акции в Стокгольме.
Президент Турции назвал сожжение святого писания мусульман "грязной акцией".
"Эти грязные акции в Швеции, да ещё и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждёте поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдёт. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", — заявил Эрдоган на брифинге после заседания кабмина.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Стокгольме недалеко от турецкого посольства активисты сожгли Коран. При этом выяснилось, что разрешение на такой "перфоманс" лидерам антиисламского движения дали разрешение власти.
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