Эрдоган: Швеции не стоит больше ждать от Турции поддержки заявки в НАТО

Швеции больше не стоит ждать, что Анкара поддержит и ратифицирует заявку страны на вступление в Североатлантический альянс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после скандальной акции в Стокгольме.

Президент Турции назвал сожжение святого писания мусульман "грязной акцией".

"Эти грязные акции в Швеции, да ещё и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждёте поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдёт. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", — заявил Эрдоган на брифинге после заседания кабмина.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Стокгольме недалеко от турецкого посольства активисты сожгли Коран. При этом выяснилось, что разрешение на такой "перфоманс" лидерам антиисламского движения дали разрешение власти.