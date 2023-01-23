VeteransToday: агенты разведки и спецсилы США находятся на Украине под видом наёмников

Вполне вероятно, что агенты американской разведки находятся на Украине под видом "независимых добровольческих сил". Об этом заявил обозреватель VeteransToday Фабио Каризио.

Кроме того, недавняя смерть наёмника Дэниэла Свифта доказывает, что на стороне украинской армии воюют силы специального назначения США, указал он.

"Мы не можем строить догадки относительно того, почему бывший моряк оказался на Украине", — заявили в ВМС страны.

Каризио отметил, что российская сторона рассматривает участие американцев в украинском конфликте как прямое вмешательство Вашингтона в боевые действия.