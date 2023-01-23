Пушилин пообещал заново отстроить новое жильё в Соледаре

Врио главы ДНР Денис Пушилин дал обещание построить в Соледаре новое жильё, потому что текущее состояние домов в городе не позволит их восстановить.

"Мы абсолютно точно уверены, что там понадобится строительство нового жилья. Будем честными, там практически ничего восстановить будет невозможно", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы Республики добавил, что при восстановлении жилого фонда в Соледаре планируется учесть опыт Мариуполя, жильё в котором было восстановлено в рекордные сроки.

"Мы в оперативные сроки тоже сможем здесь уложиться. Но исходя, опять же, из мер безопасности", — добавил Пушилин.

Соледар был полностью освобождён российскими военными 12 января.