Врио главы ДНР Денис Пушилин дал обещание построить в Соледаре новое жильё, потому что текущее состояние домов в городе не позволит их восстановить.
"Мы абсолютно точно уверены, что там понадобится строительство нового жилья. Будем честными, там практически ничего восстановить будет невозможно", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Врио главы Республики добавил, что при восстановлении жилого фонда в Соледаре планируется учесть опыт Мариуполя, жильё в котором было восстановлено в рекордные сроки.
"Мы в оперативные сроки тоже сможем здесь уложиться. Но исходя, опять же, из мер безопасности", — добавил Пушилин.
Соледар был полностью освобождён российскими военными 12 января.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.