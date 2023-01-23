Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы

Посол Эстонии на Украине Каймо Кууска заявил, что Таллин принял решения предоставить Киеву пакет военной помощи стоимостью 113 миллионов евро, в который войдут поставки гаубиц калибра 155 мм.

"Помимо гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30, входят тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 с боеприпасами, средства поддержки артиллерийских подразделений", — отметил он.

Кроме того, Эстония продолжит подготовку украинских боевиков, как базовую, так и специализированную.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе.