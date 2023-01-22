Володин: поставки наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом", — заметил он в своём Telegram-канале.

По словам политика, если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий, это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия, которое уничтожит страны Запада.

Спикер ГД призвал зарубежных политиков, принимающих решения, понять, что закончиться всё это может трагедией мирового масштаба.

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности стран", — заключил Володин.