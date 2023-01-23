Сенатор Муратов: простые европейцы больше склоняются к идее России, чем к тому, что навязывают США

По мнению сенатора от Курганской области Сергея Муратова, простые европейцы выказывают всё большее недовольство растущими ценами на электричество и продукты, и всё больше склоняются к российской идее о равенстве, нежели к глобализму, который пытаются навязать миру США.

"С каждым месяцем обычные граждане Европы, которые устали от высоких цен на свет и бензин, все больше и больше высказывают недовольств. Оказалось, что предложенная Россией идея равенства стала многократно привлекательнее, чем навязываемый США глобализм", — написал Муратов в своём Telegram-канале.

В качестве аргумента к своим словам сенатор привёл результаты опроса, проведённого китайским изданием Global Times, из которого следует, что всё большее количество жителей Европы не устраивает характер отношений между США и ЕС после того, как началась российская спецоперация на Украине.

Кроме того, по словам Муратова, Европу тяготит вездесущая украинская повестка, и этот факт не отрицает даже польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Тем временем, Россия укрепляет свою экономику и двигается к победе семимильными шагами", — добавил Муратов.