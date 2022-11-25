Газета Politico со ссылкой на еврочиновников пишет, что США более всего выигрывают от военного конфликта на Украине.
"Если посмотреть на ситуацию трезво, страна, которая больше всего выигрывает от конфликта, — это США, поскольку они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", — цитирует издание высокопоставленного европейского чиновника.
Байденом недовольны, Брюссель не устраивает, что Вашингтон получает колоссальные выгоды от всего происходящего, тогда как Европа утонула в энергокризисе. Также еврочиновники отметили, что помощь Украине, которую оказывает Запад, также отзывается копеечкой для американского ВПК.
Как напоминает Telegram-канал "Газ-Батюшка", США стали крупнейшим в мире экспортёром СПГ в первой половине этого года, увеличив поставки в Европу в три раза. В будущем американские компании рассчитывают наращивать мощности по сжижению газа и также увеличивать объёмы экспорта в ЕС. При этом скидок пока для европейских друзей не предвидится. Возможно, европейцы, вынужденные теперь жить в условиях высоких цен на энергоресурсы, скоро поймут, что их развели просто на деньги.
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