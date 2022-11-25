Власти ЕС обвинили США в получении сверхдоходов от высоких цен на газ

Газета Politico со ссылкой на еврочиновников пишет, что США более всего выигрывают от военного конфликта на Украине.

"Если посмотреть на ситуацию трезво, страна, которая больше всего выигрывает от конфликта, — это США, поскольку они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", — цитирует издание высокопоставленного европейского чиновника.

Байденом недовольны, Брюссель не устраивает, что Вашингтон получает колоссальные выгоды от всего происходящего, тогда как Европа утонула в энергокризисе. Также еврочиновники отметили, что помощь Украине, которую оказывает Запад, также отзывается копеечкой для американского ВПК.

Как напоминает Telegram-канал "Газ-Батюшка", США стали крупнейшим в мире экспортёром СПГ в первой половине этого года, увеличив поставки в Европу в три раза. В будущем американские компании рассчитывают наращивать мощности по сжижению газа и также увеличивать объёмы экспорта в ЕС. При этом скидок пока для европейских друзей не предвидится. Возможно, европейцы, вынужденные теперь жить в условиях высоких цен на энергоресурсы, скоро поймут, что их развели просто на деньги.