Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении организаторов полета на упавшем в Сочи воздушном шаре
Спецназ ВСУ провёл учения вплотную к белорусской границе — в Чернобыльской зоне
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украина станет "кошмаром" для Запада
Боевики и раскольники Православной церкви Украины захватили храм в поселке Тарасовка под Киевом
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Новое слово "scholzing" появилось в соцсетях после решения канцлера ФРГ повременить с поставкой танков Украине
Washington Post сообщило о большом количестве погибших на фронте жителей Западной Украины
Полковник Макгрегор: США могут остановить военные действия на Украине одним звонком
Кива: Война с Польшей неизбежна, это всего лишь вопрос времени

Hill: отказ США и Германии поставить танки Киеву приведёт к скорому поражению ВСУ

Мир

Ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс считает, что для Украины может обернуться поражением отказ США и союзников поставить Киеву тяжёлые танки. Своё мнение бывший военный высказал в статье для The Hill.

Он считает, что второго шанса у Украины не будет, а вероятность успеха снижается.

По словам ветерана, поставки более тяжёлого наступательного вооружения, включая американские танки Abrams и немецкие — Leopard 2, которые страны Запада передать вооружённым силам Украины (ВСУ) отказались, могли бы стать последним шансом для Киева.

Джонс также отметил, что само существование Украины сейчас может оказаться под вопросом, а поражение Зеленского будет равнозначно провалу Запада в противостоянии с Россией, так как поддержка киевского режима сильно истощает НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ

США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.

WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Экс-советник главы ОП Зеленского Арестович впервые заявил о высоком риске поражения ВСУ в ходе СВО
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Последние материалы
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украина станет "кошмаром" для Запада
Боевики и раскольники Православной церкви Украины захватили храм в поселке Тарасовка под Киевом
Hill: отказ США и Германии поставить танки Киеву приведёт к скорому поражению ВСУ
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Новое слово "scholzing" появилось в соцсетях после решения канцлера ФРГ повременить с поставкой танков Украине
Washington Post сообщило о большом количестве погибших на фронте жителей Западной Украины
Полковник Макгрегор: США могут остановить военные действия на Украине одним звонком
Кива: Война с Польшей неизбежна, это всего лишь вопрос времени
Владимир Зеленский встретился с Борисом Джонсоном во время визита экс-премьера Британии на Украину
Экс-советник президента Украины Соскин: Залужный не сдержал обещание начать наступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников