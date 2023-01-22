Ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс считает, что для Украины может обернуться поражением отказ США и союзников поставить Киеву тяжёлые танки. Своё мнение бывший военный высказал в статье для The Hill.
Он считает, что второго шанса у Украины не будет, а вероятность успеха снижается.
По словам ветерана, поставки более тяжёлого наступательного вооружения, включая американские танки Abrams и немецкие — Leopard 2, которые страны Запада передать вооружённым силам Украины (ВСУ) отказались, могли бы стать последним шансом для Киева.
Джонс также отметил, что само существование Украины сейчас может оказаться под вопросом, а поражение Зеленского будет равнозначно провалу Запада в противостоянии с Россией, так как поддержка киевского режима сильно истощает НАТО.
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