Hill: отказ США и Германии поставить танки Киеву приведёт к скорому поражению ВСУ

Ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс считает, что для Украины может обернуться поражением отказ США и союзников поставить Киеву тяжёлые танки. Своё мнение бывший военный высказал в статье для The Hill.

Он считает, что второго шанса у Украины не будет, а вероятность успеха снижается.

По словам ветерана, поставки более тяжёлого наступательного вооружения, включая американские танки Abrams и немецкие — Leopard 2, которые страны Запада передать вооружённым силам Украины (ВСУ) отказались, могли бы стать последним шансом для Киева.

Джонс также отметил, что само существование Украины сейчас может оказаться под вопросом, а поражение Зеленского будет равнозначно провалу Запада в противостоянии с Россией, так как поддержка киевского режима сильно истощает НАТО.