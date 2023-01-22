Возможные поставки танков Украине могут превратить Европу в "радиоактивное кладбище", заявил британский аналитик Питер Хитченс.
По его словам, отправка танков киевскому режиму могут довести конфликт до крайности.
"Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, — написал Хитченс в статье для Daily Mail. — Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса".
Как подчеркнул аналитик, действия Евросоюза похожи на абсурд, если бы пожарные специально поджигали дома.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что мнения в Европе в контексте поставкой тяжёлого оружия киевскому режиму сильно разошлись. Так, участники "группы помощи" Украине не смогли прийти к консенсусу, однако, США продолжают давить на союзников по блоку НАТО.
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США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.