Daily Mail: поставки танков Украине превратят ЕС в радиоактивное кладбище

Возможные поставки танков Украине могут превратить Европу в "радиоактивное кладбище", заявил британский аналитик Питер Хитченс.

По его словам, отправка танков киевскому режиму могут довести конфликт до крайности.

"Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, — написал Хитченс в статье для Daily Mail. — Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса".

Как подчеркнул аналитик, действия Евросоюза похожи на абсурд, если бы пожарные специально поджигали дома.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что мнения в Европе в контексте поставкой тяжёлого оружия киевскому режиму сильно разошлись. Так, участники "группы помощи" Украине не смогли прийти к консенсусу, однако, США продолжают давить на союзников по блоку НАТО.