Глава Минобороны Украины Резников: часть пакетов военной помощи ВСУ согласована "за закрытыми дверями"

В ходе встречи глав оборонных ведомств на базе "Рамштайн" министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление, что некоторые пакеты военной помощи ВСУ согласованы "за закрытыми дверями". Большая часть из них предполагает поставки средств ПВО. Об этом информирует Telegram-канал 5.ua.

Напоминаем, 20 января прошла встреча контактной группы по поддержке Украины. На мероприятии обсуждалась военная помощь Киеву.

"Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за "закрытыми дверями". Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины", — пишет Telegram-канал 5.ua.