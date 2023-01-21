Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии призывают Берлин дать Киеву танки Leopard

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис совместно с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии обратились с призывом к властям Германии срочно предоставить Киеву танки Leopard.

"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас. Это необходимо, чтобы остановить российскую "агрессию", помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе", — написал он в Twitter*.

Ранее сообщалось, что Германия тянет с поставкой Киеву танков Leopard 2 из-за понимания, что выгоду из этого извлечёт только Вашингтон.

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