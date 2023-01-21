Ивашов: Германия отказалась поставлять танки Украине, понимая, что выгоду получит Вашингтон

Германия тянет с поставкой Киеву танков Leopard 2 из-за понимания, что выгоду из этого извлечёт только Вашингтон, заявил президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

По словам эксперта, цель Вашингтона "поднять" свой ВПК на европейских странах.

"Немцы более других ощущают, что главный выгодополучатель здесь — это США, их компании, их ВПК. Потому что они (США) проводят деиндустриализацию Европы, начиная с Германии, и делают, по сути дела, полуколонию из экономики Европы", — пояснил Ивашов РИА Новости.

Он подчеркнул, что в результате обсуждения участников "Рамштайна" по вопросу поставок танков, решение так и не было принято. Как подчеркнул Ивашов, вероятно, Leopard заменят на другое, более "доступное" либо старое оружие.