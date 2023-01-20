В рамках тайной встречи директор ЦРУ Уильям Бёрнс и Владимир Зеленский могли обсуждать вопросы дальнейшей эскалации украинского конфликта. Кроме того, США способны разрешить нанести удары по Крыму, поскольку Вашингтон заинтересован в резком обострении ситуации. Об этом заявил эксперт Владимир Васильев.
Белому дому необходимо подавить скандал, связанный с утечкой секретных данных из офиса президента Джо Байдена, отметил аналитик.
"На мой взгляд, разговор шёл о том, чтобы возможно начать дальнейшую эскалацию конфликта, в том числе о возможности нанесения ударов по Крыму", — указал Васильев в беседе с РИА Новости.
Вашингтон намерен спровоцировать эскалацию таким образом, чтобы это выглядело как инициатива киевского руководства, считает эксперт.
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