Эксперт Васильев: Бёрнс и Зеленский могли обсуждать задачу резкой эскалации на Украине

В рамках тайной встречи директор ЦРУ Уильям Бёрнс и Владимир Зеленский могли обсуждать вопросы дальнейшей эскалации украинского конфликта. Кроме того, США способны разрешить нанести удары по Крыму, поскольку Вашингтон заинтересован в резком обострении ситуации. Об этом заявил эксперт Владимир Васильев.

Белому дому необходимо подавить скандал, связанный с утечкой секретных данных из офиса президента Джо Байдена, отметил аналитик.

"На мой взгляд, разговор шёл о том, чтобы возможно начать дальнейшую эскалацию конфликта, в том числе о возможности нанесения ударов по Крыму", — указал Васильев в беседе с РИА Новости.

Вашингтон намерен спровоцировать эскалацию таким образом, чтобы это выглядело как инициатива киевского руководства, считает эксперт.