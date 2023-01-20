WP: глава ЦРУ Бёрнс на тайной встрече с Зеленским раскрыл планы ВС РФ и пообещал сложности

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс тайно посетил Украину в середине января для встречи с Владимиром Зеленским.

С президентом Украины глава ЦРУ обсудил военную поддержку ВСУ и поделился разведданными о "планах России на ближайшие недели и месяцы".

"Визит Бёрнса пришёлся на критический момент 11-месячного военного конфликта", — пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Как сообщают авторы материала, Бёрнс сообщил Зеленскому, что сейчас начинается "особо важный момент на поле боя", но не стал исключать снижения поддержки ВСУ со стороны Пентагона, так как палата представителей американского конгресса отныне "захвачена" республиканцами.