США заявили, что засекли у Гавайских островов российское разведывательное судно

В США рассказали, что несколько недель следят за российским судном-разведчиком, которое курсирует у Гавайских островов.

Береговая охрана США заявила, что засекла в исключительной экономической зоне Америки российское судно, которое, по одной из версий, собирает разведывательные данные.

Появление судна заставило береговую охрану координировать свои действия с партнёрами из Минобороны США.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме за шпионаж в пользу России приговорили к пожизненному заключению бывшего сотрудника Службы госбезопасности Вооружённый сил Швеции.