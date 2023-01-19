В США рассказали, что несколько недель следят за российским судном-разведчиком, которое курсирует у Гавайских островов.
Береговая охрана США заявила, что засекла в исключительной экономической зоне Америки российское судно, которое, по одной из версий, собирает разведывательные данные.
Появление судна заставило береговую охрану координировать свои действия с партнёрами из Минобороны США.
Ранее сообщалось, что в Стокгольме за шпионаж в пользу России приговорили к пожизненному заключению бывшего сотрудника Службы госбезопасности Вооружённый сил Швеции.
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