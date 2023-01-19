Стокгольмский суд признал двух граждан Швеции виновными в шпионской деятельности в пользу России, которая, по мнению властей страны, является главной угрозой безопасности Швеции.
По данным следствия, братья Пейман и Паям Киа около десяти лет передавали спецслужбам РФ сведения, представляющие угрозу национальной безопасности страны.
Представители судебных органов сообщили, что бывший сотрудник Службы госбезопасности ВС Швеции 42-летний Пейман Киа собирал секретную информацию, а его 35-летний брат Паям Киа передавал полученные сведения российской разведке.
В итоге суд приговорил Пеймана Киа к пожизненному заключению, а Паяма Киа — к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.
"Россия — самая большая угроза безопасности Швеции, поэтому акты шпионажа в пользу России должны расцениваться как наиболее серьёзные", — гласит вердикт Стокгольмского суда.
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