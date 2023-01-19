В Швеции за шпионаж в пользу России приговорили к пожизненному заключению гражданина страны

Стокгольмский суд признал двух граждан Швеции виновными в шпионской деятельности в пользу России, которая, по мнению властей страны, является главной угрозой безопасности Швеции.

По данным следствия, братья Пейман и Паям Киа около десяти лет передавали спецслужбам РФ сведения, представляющие угрозу национальной безопасности страны.

Представители судебных органов сообщили, что бывший сотрудник Службы госбезопасности ВС Швеции 42-летний Пейман Киа собирал секретную информацию, а его 35-летний брат Паям Киа передавал полученные сведения российской разведке.

В итоге суд приговорил Пеймана Киа к пожизненному заключению, а Паяма Киа — к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.

"Россия — самая большая угроза безопасности Швеции, поэтому акты шпионажа в пользу России должны расцениваться как наиболее серьёзные", — гласит вердикт Стокгольмского суда.