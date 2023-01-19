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Запад приказал Зеленскому прекратить игры с ядерным оружием, заявил эксперт Герасимов

Мир

Военный аналитик Игорь Герасимов рассказал Pravda.Ru, насколько сегодняшний мир близок к ядерной войне.

Запад приказал Зеленскому прекратить игры с ядерным оружием, заявил эксперт Герасимов

"Я не вижу предпосылок для ядерной войны. Западные элиты убрали Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании, потому что она была очень близка к развязыванию ядерной войны. Потом были обстрелы Запорожской АЭС и данные о создании Украиной грязной атомной бомбы. Сейчас про это не слышно. Обстрелы ЗАЭС прекратились, а, значит, пришла команда из англосаксонского мира Зеленскому прекратить игры с ядерным оружием", — заявил Герасимов.

По его словам, на Западе пришло понимание того, что победителей в ядерной войне не будет. На баланс сил мог повлиять спуск на воду российской подводной лодки "Белгород", которая оснащена подводными ядерными беспилотниками "Посейдон", отметил он.

"Если применить эти торпеды, то от Великобритании ничего не останется. А так как центр управления находится в Британии, то для них это очень чревато. Поэтому ядерной войны не будет", — подчеркнул эксперт.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае проигрыша в украинском конфликте может начать ядерную войну.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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