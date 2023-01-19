Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США

Участник эксперимента в виртуальном симуляторе оказывается на месте президента США и должен решить, что делать, когда на страну летят "триста ядерных ракет" со стороны России. Об своём опыте рассказал журналист Finacial Times Джон Торнхилл.

Разработчики симулятора постарались сделать наиболее реалистичным предполагаемый превентивный ядерный удар Москвы, цель которого состоит в уничтожении всех шахт межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования в США. Однако, согласно задумке, системы противовоздушной обороны вышли из строя.

"Это означает, что два миллиона американцев погибнут", — рассказал Торнхилл.

Изначально так называемый президент США сидит в Овальном кабинете и смотрит передачу о боевых действиях в Европе. Затем к нему приходит сотрудник службы национальной безопасности и говорит о том, что у "американского лидера" есть 15 минут на принятие решения.

"Мне предлагают три варианта, каждый из которых включает ответные удары по России, в результате которых, по прогнозам, погибнет от пяти до 45 миллионов человек", — отметил журналист.