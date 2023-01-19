Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений. Поводом стало его сравнение нынешней политики США с попытками германского фюрера окончательно решить еврейский вопрос. Заявление опубликовано на сайте конгресса.

"Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым", - говорится в сообщении.

Политику США и их союзников в конгрессе называют "действиями коалиции демократических стран" и заявляют о недопустимости сравнения с фашистским режимом. В этой связи руководство конгресса настоятельно порекомендовало главе российского МИД объясниться.

Напомним, что во время пресс-конференции 18 января Лавров сравнил попытки США и их союзников противостоять России с действиями Наполеона и Гитлера. Глава дипведомства напомнил, что и тот, и другой, как и США сейчас, формируют общеевропейскую коалицию для противодействия России.