Politico: США не будут передавать танки Abrams Украине

Вашингтон, вероятно, не станет передавать Киеву танки Abrams в рамках последнего пакета военной помощи, сообщили американские аналитики. По их мнению, причиной отказа послужило не опасение ещё большей эскалации, а банальные проблемы с логистикой.

Как уточнили авторы, в пятницу озвучат о новом транше военной помощи Украине, но 60-тонных танков в нём не будет.

"Администрация Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США… Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, а не опасениями того, что передача приведёт к эскалации конфликта", — пишет Politico со ссылкой на источник в военных кругах США.

Так, по мнению аналитиков, в новый пакет помощи войдут:

боеприпасы,

артиллерия,

бронетехника,

бронетранспортёры Stryker.