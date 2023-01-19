Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WSJ: СБУ застрелила украинского переговорщика, заподозрив его в шпионаже для России
Командир "Викинга" рассказал о работе заградотрядов ВСУ из националистов
Белый дом оскорбили слова Лаврова о "русском вопросе": "Смехотворно и абсурдно"
После воздушной тревоги взрывы слышны в Запорожской и Харьковской областях
Эндокринолог: "Заболевания щитовидной железы часто возникают из-за стресса"
В Роскачестве рассказали, как из старого смартфона сделать "умный" пульт управления
Выжившие в Соледаре военные 116-й бригады теробороны ВСУ пожаловались Зеленскому на приказы командования
Зеленский о крушении вертолёта в Броварах: это не несчастный случай, это результат войны
Литовский политик Андрюс Кубилюс: Демократическую генетику граждан России пропить нельзя

Politico: США не будут передавать танки Abrams Украине

Мир

Вашингтон, вероятно, не станет передавать Киеву танки Abrams в рамках последнего пакета военной помощи, сообщили американские аналитики. По их мнению, причиной отказа послужило не опасение ещё большей эскалации, а банальные проблемы с логистикой.

Как уточнили авторы, в пятницу озвучат о новом транше военной помощи Украине, но 60-тонных танков в нём не будет.

"Администрация Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США… Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, а не опасениями того, что передача приведёт к эскалации конфликта", — пишет Politico со ссылкой на источник в военных кругах США.

Так, по мнению аналитиков, в новый пакет помощи войдут:

  • боеприпасы,
  • артиллерия,
  • бронетехника,
  • бронетранспортёры Stryker.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
RT: артиллерия ВСУ по ошибке уничтожила украинских штурмовиков под Соледаром
Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
В США объяснили "тайный план" Вашингтона против России: мы не хотим переговоров
Войска ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ под Сумами и Черниговом
Войска ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ под Сумами и Черниговом
Последние материалы
Командир "Викинга" рассказал о работе заградотрядов ВСУ из националистов
Белый дом оскорбили слова Лаврова о "русском вопросе": "Смехотворно и абсурдно"
После воздушной тревоги взрывы слышны в Запорожской и Харьковской областях
Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги
Эндокринолог: "Заболевания щитовидной железы часто возникают из-за стресса"
В Роскачестве рассказали, как из старого смартфона сделать "умный" пульт управления
Выжившие в Соледаре военные 116-й бригады теробороны ВСУ пожаловались Зеленскому на приказы командования
Эксперт Ожгихина: "Йога избавит от боли в пояснице"
Зеленский о крушении вертолёта в Броварах: это не несчастный случай, это результат войны
Литовский политик Андрюс Кубилюс: Демократическую генетику граждан России пропить нельзя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников