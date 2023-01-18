Военкор Котенок: Шольц старательно косплеит Гитлера в 1943

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на экономическом форуме в Давосе, что Россия должна проиграть, чтобы военный конфликт закончился. Его слова прокомментировал журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Он вспомнил другого, не менее известного исторического персонажа, руководившего Германией, который мог сказать примерно то же самое.

Гитлер в 1943-м: "Чтобы военный конфликт закончился, Советский Союз должен проиграть. А ещё нам срочно нужны остарбайтеры".

Шольц в 2023-м: "Чтобы военный конфликт закончился, Россия должна проиграть. А ещё нам срочно нужны работники".

"Казалось бы, и Германия уже не та, и немцы — другие, а как старательно косплеит предшественника", — заметил военкор.