Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на экономическом форуме в Давосе, что Россия должна проиграть, чтобы военный конфликт закончился. Его слова прокомментировал журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Он вспомнил другого, не менее известного исторического персонажа, руководившего Германией, который мог сказать примерно то же самое.
Гитлер в 1943-м: "Чтобы военный конфликт закончился, Советский Союз должен проиграть. А ещё нам срочно нужны остарбайтеры".
Шольц в 2023-м: "Чтобы военный конфликт закончился, Россия должна проиграть. А ещё нам срочно нужны работники".
"Казалось бы, и Германия уже не та, и немцы — другие, а как старательно косплеит предшественника", — заметил военкор.
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