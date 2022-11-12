Шольц: переговоры с Путиным нужны для окончания военных действий

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным необходимы для окончания военных действий на Украине. Об этом пишет немецкое издание RND.

Политик заявил, что все в Европе хотят, чтобы боевые действия закончились и "мир стал возможным"

"Это также тема всех переговоров, которые я до сих пор вёл с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвлекла меня от телефонных разговоров с президентом РФ через некоторые промежутки времени — часто очень продолжительные", — заявил Шольц.

По его словам, Путин убеждён, что Украина принадлежит России, и спорит с учебниками.

Также Шольц добавил, что он работает с союзниками, чтобы положить конец конфликту.