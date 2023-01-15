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Журналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин, против которого сегодня президент Украины ввёл санкции, в своём Telegram-канале опубликовал кадры с реакцией Зеленского на слова президента РФ Владимира Путина о важности Минских соглашений.

Он пояснил, что снято видео было на его мобильный телефон во время пресс-конференции в 2019 году в Париже. На записи кроме Владимира Зеленского видно занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона.

Журналиста возмутило то, что Зеленский качал головой и усмехался, слушая речь Путина.

Украинский народ введёт когда-нибудь "реальные и очень жёсткие санкции против того, кто привёл страну к катастрофе", заявил Зарубин.

Заметим, кроме него в санкционном списке оказались ещё 197 человек.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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