Итальянское СМИ: всю Украину вскоре придётся сдать за долги Западу

В самое ближайшее время всю Украину придётся сдать за долги Западу. Такое мнение высказал автор статьи итальянского издания Politicamentecorretto.

Журналист считает, что в итоге даже затраты на военные поставки, на которые западные страны уже собрали "горы денег", придётся ликвидировать.

"Однако это ставит под вопрос существование украинского государства в его нынешнем виде", — говорится в материале.

Издание также подчеркивает, что низкие успехи вооружённых сил Украины (ВСУ) заставляют западные страны думать о том, как вывести из страны оставшиеся средства.