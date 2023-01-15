В самое ближайшее время всю Украину придётся сдать за долги Западу. Такое мнение высказал автор статьи итальянского издания Politicamentecorretto.
Журналист считает, что в итоге даже затраты на военные поставки, на которые западные страны уже собрали "горы денег", придётся ликвидировать.
"Однако это ставит под вопрос существование украинского государства в его нынешнем виде", — говорится в материале.
Издание также подчеркивает, что низкие успехи вооружённых сил Украины (ВСУ) заставляют западные страны думать о том, как вывести из страны оставшиеся средства.
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