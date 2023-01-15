Online Khabar: пилот разбившегося в Непале самолёта предотвратил его падение на город

Если бы пилот промедлил, самолёт в Непале врезался в старый аэропорт в Покхаре. Об этом сообщают очевидцы трагедии, которая произошла сегодня, 15 января.

По данным портала Online Khabar, пилот самолёта авиакомпании Yeti Airlines, летевшего из Катманду, направил лайнер в ущелье, чтобы минимизировать количество жертв и сильные разрушения в населённом пункте.

72 человека находились на борту упавшего самолёта. На данный момент поступает информация о выживших в крушении. Извлечено 29 тел погибших в катастрофе. На борту находились и четверо россиян. Их фамилии озвучивает "МК": Виктория Алтунина, Елена Бандуро, Юрий Лугин, Виктор Лугин. В каком списке граждане РФ — неизвестно.