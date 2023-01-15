Бывший пилот Цветков назвал возможной причиной крушения самолёта в Непале ошибку пилота

Сегодня, 15 января, в Непале потерпел крушение самолёт авиакомпании Yeti Airlines, вылетевший из Катманду. Все 72 человека, включая членов экипажа, погибли. Российское посольство подтвердило нахождение на борту четырёх граждан РФ.

Известны некоторые подробности крушения. Выполняя посадку в аэропорту Похкары, самолёт упал на берегу реки Сети.

Бывший командир воздушного судна Александр Цветков прокомментировал трагедию специально для Pravda.Ru.

"Судя по видео — классическое сваливание из-за потери скорости. Пилот тянул, тянул и "перетянул" — в результате чего борт "свалился" на глиссаде (то есть это ошибка пилота? скорее всего да). Для того чтобы подтвердить это — ждём результаты расследования", — отметил бывший пилот.

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