Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"

Захваченным в плен боевикам ВСУ показали видео из Куршевеля, где украинская элита веселится и танцует под нецензурные песни о конфликте с Россией.

"Это жесть просто! Пока мы сидим здесь, они развлекаются, распивают шампанское, не думают о нас, не думают о наших семьях, не думают, как нас вернуть поскорее домой", — прокомментировал видео военнопленный.

По словам бывшего солдата, он рассчитывал, что "команда Зеленского" занимается серьёзными делами и работает над возвращением украинских солдат, а не развлекается.

Ранее эксперты пришли к выводу, что Киев готовится к масштабному наступлению армии России, а потому проводит скрытую мобилизацию оставшегося мужского населения страны.