Захваченным в плен боевикам ВСУ показали видео из Куршевеля, где украинская элита веселится и танцует под нецензурные песни о конфликте с Россией.
"Это жесть просто! Пока мы сидим здесь, они развлекаются, распивают шампанское, не думают о нас, не думают о наших семьях, не думают, как нас вернуть поскорее домой", — прокомментировал видео военнопленный.
По словам бывшего солдата, он рассчитывал, что "команда Зеленского" занимается серьёзными делами и работает над возвращением украинских солдат, а не развлекается.
Ранее эксперты пришли к выводу, что Киев готовится к масштабному наступлению армии России, а потому проводит скрытую мобилизацию оставшегося мужского населения страны.
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