Украинские власти ожидают скорого наступления российской армии, а потому торопятся срочно пополнить ряды ВСУ, сообщает издание "Русская Весна".
"Киев судорожно готовится к мощному наступлению армии России: украинцам снова массово раздают повестки, отлавливая мужчин буквально везде", — пишут авторы материала.
В пример они приводят Харьков, жители которого публикуют в соцсетях множество фотографий военных, отлавливающих призывников на улицах, парковках торговых центров и в переходах местного метрополитена.
Ранее финский политолог заявил, что не верит в возможность заморозки украинского конфликта и считает: кризис закончится ядерным ударом.
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Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.