Киев судорожно готовится к мощному наступлению армии России

Украинские власти ожидают скорого наступления российской армии, а потому торопятся срочно пополнить ряды ВСУ, сообщает издание "Русская Весна".

"Киев судорожно готовится к мощному наступлению армии России: украинцам снова массово раздают повестки, отлавливая мужчин буквально везде", — пишут авторы материала.

В пример они приводят Харьков, жители которого публикуют в соцсетях множество фотографий военных, отлавливающих призывников на улицах, парковках торговых центров и в переходах местного метрополитена.

Ранее финский политолог заявил, что не верит в возможность заморозки украинского конфликта и считает: кризис закончится ядерным ударом.