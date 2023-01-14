Экс-разведчик США Риттер: Россия одержит победу над Киевом в 2023 году

Российская армия обладает существенным превосходством над ВСУ в ходе военной спецоперации. Это позволит ВС РФ победить противника уже в 2023 году, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

"Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берёт на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик", — заявил он в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.

Риттер подчеркнул, что украинские войска несут колоссальные потери личного состава. Кроме того, поставки западной техники не смогут изменить ход боевых действий, так как ВСУ не успевают заменить вооружения настолько быстро, как их уничтожают на поле боя, указал эксперт.