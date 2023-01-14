Baijiahao: США готовят Украину к генеральному наступлению с неожиданным финалом для Киева

США готовят Украину к "генеральному наступлению". Однако оно может обернуться для киевского руководства неожиданным финалом. Об этом заявили китайские аналитики.

С первых дней нового года украинские войска понесли колоссальные потери в личном составе и технике. Кроме этого, стратегически важный город Соледар перешёл под контроль ВС РФ. Провальные манёвры ВСУ вызвали беспокойство у западных стран. Теперь США намерены направить на Украину боевые машины пехоты М2 Bradley, а Франция — лёгкие колёсные танки AMX-10RC. Многие эксперты убеждены, что таким образом Вашингтон подталкивает Киев к масштабному наступлению.

"Глядя на происходящее, кажется, что Штаты хотят помочь ВСУ нанести последний удар по российской армии. Но если мы копнём глубже, то обнаружим, что щедрость западного лагеря носит поверхностный характер", — говорится в материале Baijiahao.

Старые американские БМП будут неэффективны на поле боя из-за риска попасть на мину, поскольку угроза взрывных устройств не была учтена при разработке, отметили аналитики. Аналогичная ситуация и с французскими танками, так как они не способны выдержать попадание снаряда из-за тонкой лобовой брони. Российская армия легко выведет из строя AMX-10RC при помощи гранатомёта, считают в Китае.

"Всё указывает на то, что США и Франция лишь делают вид, что оказывают Украине действительно серьёзную поддержку, в то время как дурачат Киев. С другой стороны, Вашингтон и Париж разработали хороший план: они не только избавятся от запасов устаревшей техники, но и создадут дополнительные проблемы для России", — заявили эксперты.