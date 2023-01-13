По словам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, над Херсоном нависла реальная угроза гуманитарной катастрофы.
"Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же "освободителями", как они (киевские власти — Прим. ред.) себя называет. Работают они нецивилизованными методами. Мобильными пикапами, на которых стоят минометы или пулеметы, они ездят группами по городу, постреляли и уехали", — рассказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
Сальдо заверил, что жители региона надеются, что Россия их освободит. А врио губернатора, в свою очередь, пообещал, что "они не будут покинуты".
Чиновник напомнил, что это касается только правобережной части Херсонской области, в то время как левобережная понемногу возвращается к обычной жизни. Сальдо добавил, что у людей здесь уже вошло в привычку постоянно находиться рядом с военными, которые помогают местным жителям.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.