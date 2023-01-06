Согласно заявлению Государственного бюро расследований Украины, в доме у врио главы Херсонской области Владимира Сальдо был проведён обыск.
"Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо", — такая информация появилась в Telegram-канале ведомства.
Представители ГБР сообщили, что во время обыска им удалось найти в доме Сальдо служебные документы, законодательство РФ с личными пометками, а также книги по истории России.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вместе с его замом Екатериной Губаревой были названы "коллаборантами" представителями ГБР в октябре 2022 года, вместе с предъявлением соответствующих обвинений вышеуказанным лицам.
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