Госбюро расследований Украины провело обыск у Владимира Сальдо

Согласно заявлению Государственного бюро расследований Украины, в доме у врио главы Херсонской области Владимира Сальдо был проведён обыск.

"Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо", — такая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Представители ГБР сообщили, что во время обыска им удалось найти в доме Сальдо служебные документы, законодательство РФ с личными пометками, а также книги по истории России.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вместе с его замом Екатериной Губаревой были названы "коллаборантами" представителями ГБР в октябре 2022 года, вместе с предъявлением соответствующих обвинений вышеуказанным лицам.