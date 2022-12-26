Сальдо: эвакуированные жители Херсонской области возвращаются

Согласно сообщению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ранее уехавшие с левого берега Днепра жители региона постепенно возвращаются в родные места.

"В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алешки, в Голую Пристань", — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС.

Врио губернатора области добавил, что в регионе происходит повторный запуск предприятий и торговых объектов. Однако сколько именно жителей уже вернулось в Херсонскую области, пока неизвестно — по словам Сальдо, такого учёта не ведётся.

Всего же в числе эвакуированных числится свыше 150 тысяч граждан Херсонской области, добавил врио губернатора.