Согласно сообщению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ранее уехавшие с левого берега Днепра жители региона постепенно возвращаются в родные места.
"В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алешки, в Голую Пристань", — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС.
Врио губернатора области добавил, что в регионе происходит повторный запуск предприятий и торговых объектов. Однако сколько именно жителей уже вернулось в Херсонскую области, пока неизвестно — по словам Сальдо, такого учёта не ведётся.
Всего же в числе эвакуированных числится свыше 150 тысяч граждан Херсонской области, добавил врио губернатора.
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