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Сальдо: эвакуированные жители Херсонской области возвращаются

Мир

Согласно сообщению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ранее уехавшие с левого берега Днепра жители региона постепенно возвращаются в родные места.

"В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алешки, в Голую Пристань", — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС.

Врио губернатора области добавил, что в регионе происходит повторный запуск предприятий и торговых объектов. Однако сколько именно жителей уже вернулось в Херсонскую области, пока неизвестно — по словам Сальдо, такого учёта не ведётся.

Всего же в числе эвакуированных числится свыше 150 тысяч граждан Херсонской области, добавил врио губернатора.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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