Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боец ВСУ в прямом эфире рассказал об "ужасных русских лётчиках"
Трейдеры: в январе отгрузка нефти в балтийских портах России вырастет наполовину
Психотерапевт: пожилым супругам следует спать на одной кровати
Вирусолог: новый штамм коронавируса "Кракен" устойчив к вакцинам
Армия Украины двинулась к границе с Белоруссией, заявил украинский посол
Врач-реабилитолог: хрустеть пальцами можно, но не всем
Слова Гребенщикова* о "россиянах-фашистах" проверит Следственный комитет РФ
Украина и НАТО решительно проигрывают России, заявил американский политик Янг
Южная Корея обеспокоилась состоянием памятника переселенцам во Владивостоке

Порошенко заявил, что готов возглавить Россию после её капитуляции: "Будет зваться Московией"

Мир

Украинский политик Пётр Порошенко на встрече с представителями США рассказал о планах стать главой России после капитуляции РФ 

Порошенко заявил, что готов возглавить Россию после её капитуляции: "Будет зваться Московией"

Порошенко признался. что мечтает управлять Россией после её военного поражения и территориального распада.

"Та часть, которая будет зваться Московией, будет нуждаться в сильном лидере на переходный период. Мы не говорим про Сибирь или Дальний Восток, это суверенные государства, речь идёт только о побеждённой Московии", — заявил бывший глава Украины.

Он уверен, что России будет нужен новый лидер, который поставит страну на цивилизованные рельсы.

Свою кандидатуру он считает подходящей для этой роли, так как имеет управленческий опыт страной.

"Я готов возглавить временное правительство, разумеется, до первых демократических выборов", — объяснил Порошенко на встрече с представителями Конгресса США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Последние материалы
Боец ВСУ в прямом эфире рассказал об "ужасных русских лётчиках"
Трейдеры: в январе отгрузка нефти в балтийских портах России вырастет наполовину
Порошенко заявил, что готов возглавить Россию после её капитуляции: "Будет зваться Московией"
Чтобы похудеть, надо есть рано и по расписанию
Психотерапевт: пожилым супругам следует спать на одной кровати
Тайна Чуфаровской обители
Советские дипломаты отправили репарации в тупик
Вирусолог: новый штамм коронавируса "Кракен" устойчив к вакцинам
Армия Украины двинулась к границе с Белоруссией, заявил украинский посол
Врач-реабилитолог: хрустеть пальцами можно, но не всем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников