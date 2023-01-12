Порошенко заявил, что готов возглавить Россию после её капитуляции: "Будет зваться Московией"

Украинский политик Пётр Порошенко на встрече с представителями США рассказал о планах стать главой России после капитуляции РФ

Порошенко признался. что мечтает управлять Россией после её военного поражения и территориального распада.

"Та часть, которая будет зваться Московией, будет нуждаться в сильном лидере на переходный период. Мы не говорим про Сибирь или Дальний Восток, это суверенные государства, речь идёт только о побеждённой Московии", — заявил бывший глава Украины.

Он уверен, что России будет нужен новый лидер, который поставит страну на цивилизованные рельсы.

Свою кандидатуру он считает подходящей для этой роли, так как имеет управленческий опыт страной.

"Я готов возглавить временное правительство, разумеется, до первых демократических выборов", — объяснил Порошенко на встрече с представителями Конгресса США.