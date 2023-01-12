The Hill: союзник в администрации США помогает Путину побеждать на Украине

У России есть союзник в администрации США, который помогает президенту РФ Владимиру Путину одерживать военные победы в рамках спецоперации на Украине, сообщают экономист Марк Тот и отставной полковник американской армии Джонатан Свит в статье для издания The Hill.

Ранее бывший госсекретарь Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс сошлись во мнении, что время работает на стороне России, а не Украины: затягивание украинского конфликта приведёт к окончательному поражению Киева.

Авторы материала считают, что России помогает в спецоперации американский лидер Джо Байден, который не спешит направлять Украине новейшее вооружение. Именно президент США является тем самым невольным союзником Путина, который помогает российской армии побеждать.

Тот и Свит выразили недоумение по поводу двойственного отношения Байдена к украинскому кризису: сначала он дал понять Украине, что готов помогать ей до конца, а потом начал затягивать конфликт. При этом Россия использует ошибки Запада. С начала СВО армия РФ изучила тактику Вооружённых сил Украины и научилась эффективно вести борьбу с западным вооружением.

"Путин, в отличие от Байдена, не стоит на месте. Кремль объявил о создании полуторамиллионной армии, а также об увеличении в 2023 году расходов на оборону", — подчеркнули авторы статьи.