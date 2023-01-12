Россия обучила 300 тысяч мобилизованных солдат и оснастила их современным оружием. Когда новые силы прибудут в зону спецоперации, Украина не сможет противостоять российской армии. Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Есть старая русская поговорка: "Русский медленно запрягает, да быстро едет". Похоже, именно это и происходит в отношении российско-украинского конфликта. Суровая реальность сулит плохое будущее Украине", — заявил экс-разведчик в материале для Consortium News.
Большая часть западного вооружения уже уничтожено, а новые пакеты военной помощи Киеву не способны изменить ход боевых действий, считает американский эксперт. Кроме этого, показатели потерь в рядах ВСУ, которые иногда достигают более тысячи человек в день, намного превышают способность Украины провести очередную волну мобилизации и обучить новых солдат, указал Риттер.
"2023 год, похоже, будет годом продолжающейся ожесточённой конфронтации, которая приведет к решающей военной победе России", — подытожил он.
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