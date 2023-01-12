Южная Корея обеспокоилась состоянием памятника переселенцам во Владивостоке

Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке обратилось к администрации города с просьбой помочь поддержать в достойном состоянии памятник корейским переселенцам, сообщает издание vostokmedia.com.

Монумент имеет историческое значение для жителей Южной Кореи. Так как он никому не принадлежит на законном основании, то за его состоянием не следили и он пришёл в запустение.

В связи мерами по ограничению распространения COVID-19 территорию вокруг памятника обнесли забором, а количество посетителей заметно сократилось.