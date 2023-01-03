США и Южная Корея готовятся ответь КНДР на случай ядерного удара

Вашингтон и Сеул прорабатывают сценарии ответа на угрозы со стороны КНДР, в том числе и на случай ядерного удара, сообщили представители американские аналитики со ссылкой на источник в администрации США.

При этом Вашингтон не намерен привлекать сои ядерные силы в ходе совместных военных учений с Сеулом.

"Вашингтон и Сеул рассматривают возможность расширения обмена информацией и масштаба планирования вариантов действий в непредвиденных ситуациях, а также проведения командно-штабных учений", — цитирует американскую прессу ТАСС.

Речь идёт о проработке разных сценариев развития возможного конфликта, в том числе и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.