Вашингтон и Сеул прорабатывают сценарии ответа на угрозы со стороны КНДР, в том числе и на случай ядерного удара, сообщили представители американские аналитики со ссылкой на источник в администрации США.
При этом Вашингтон не намерен привлекать сои ядерные силы в ходе совместных военных учений с Сеулом.
"Вашингтон и Сеул рассматривают возможность расширения обмена информацией и масштаба планирования вариантов действий в непредвиденных ситуациях, а также проведения командно-штабных учений", — цитирует американскую прессу ТАСС.
Речь идёт о проработке разных сценариев развития возможного конфликта, в том числе и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.
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