Арестович: немцы и французы заставляли нас помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля

Алексей Арестович рассказал, как представители Франции и Германии давили на Украину, заставляя унижаться перед Кремлём.

Украинский военный аналитик вспомнил, как европейские страны до начала СВО хорошо относились к России.

"До в….* немцы и французы пытались заставить нас помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля", — сказал Арестович в интервью украинскому блогеру.

Сейчас, по мнению помощника офиса Владимира Зеленского, Владимир Путин стал "токсичен", поэтому с ним никто не хочет иметь дело, даже немцы.

Он отметил, что сейчас политика в Европе радикально поменялась.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин четвёртый раз приносит в жертву Россию, модернизируя Запад.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.