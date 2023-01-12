Алексей Арестович рассказал, как представители Франции и Германии давили на Украину, заставляя унижаться перед Кремлём.
Украинский военный аналитик вспомнил, как европейские страны до начала СВО хорошо относились к России.
"До в….* немцы и французы пытались заставить нас помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля", — сказал Арестович в интервью украинскому блогеру.
Сейчас, по мнению помощника офиса Владимира Зеленского, Владимир Путин стал "токсичен", поэтому с ним никто не хочет иметь дело, даже немцы.
Он отметил, что сейчас политика в Европе радикально поменялась.
Ранее Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин четвёртый раз приносит в жертву Россию, модернизируя Запад.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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