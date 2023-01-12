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Арестович заверил, что Путину можно верить: Россия трижды приносила себя в жертву модернизации Запада

Мир

Алексей Арестович уверен, что представители Кремля искренни в своих убеждениях, так как свято верят, что спасают братский украинский народ от кровавых экспериментов Запада.

Арестович заверил, что Путину можно верить: Россия трижды приносила себя в жертву модернизации Запада

Украинский военный аналитик объяснил, что заявлениям политиков можно верить.

"Когда Патрушев заявляет про то, что "с помощью СВО Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа", он действительно так думает", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Он убеждён, что кремлёвское руководство не лукавит, так как не сомневаются, что противостоит Западу под Бахмутом.

Арестович считает, что Запад ошибается, когда думает, что Путин руководствуется практическими интересами.

"Его считали своим на Западе. В него много инвестировали, ему многое прощали", — выразил своё мнение украинский спикер.

Он назвал Россию европейской страной, которая является тенью Запада.

"Россия, будучи Тенью, трижды приносила себя в жертву модернизации Запада. Сегодня мы видим как Путин четвёртый раз приносит в жертву Россию, модернизируя Запад, который окончательно превращался в музей", — поделился своими мыслями аналитик.

Арестович видит в этом форму зависимости, которая строится по сюжету романа "Портрет Дориана Грея".

Ранее Алексей Арестович пристыдил украинцев за грызню.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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