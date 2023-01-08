Алексей Арестович объяснил, что взаимные споры на Украине заставляют иностранцев смотреть на украинцев без уважения.
Украинский военный аналитик отметил, что люди с высокой самооценкой не пытаются навязать свою точку зрения окружающим.
"Иностранцы, наблюдая наше кидание какашками друг в друга, видят не "…уникальное наследие ЮНЕСКО", а миллионы закомплексованных инфантильных д……, которые не хотят взрослеть и не собираются исправляться и, вдобавок, этим хвастаются и гордятся", — высказал свою точку зрения Арестович.
Он назвал потребность самоутвердиться за счёт других людей психиатрическим расстройством.
Ранее Алексей Арестович разыграл музыкальное представление, инсценировав похороны Владимира Путина.
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