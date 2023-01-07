Алексей Арестович разыграл музыкальное предствление, инсцентровав похороны Владимира Путина.
Украинский военный аналитик принял участие в необычном ролике. По сюжету к нему приходят колядовщики с вестью о смерти Владимира Путина.
Начинается видео с того, что Арестович возжигает свечу у портрета российского лидера и пишет на фото неприличное слово. Затем он приветствует ряженых гостей, песенный репертуар которых полностью основан на известии о кончине главы РФ.
В колядках поëтся о том, что на Украине наступает счастье после смерти Путина.
Ранее Арестович пристыдил тех, кто пишет надписи якобы телами убитых российских военных.
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