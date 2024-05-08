Шокирующее открытие: ожирение может защитить от деменции

У людей с лишним весом снижен риск развития деменции

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное специалистами из Университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, показало, что риски развития деменции у людей с ожирением могут быть ниже, чем у лиц с недостаточным весом.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Neurology.

В рамках исследования в США за 5,5 лет было отслежено здоровье 2798 человек, среди которых у 480 была диагностирована деменция. Оказалось, что повышенный вес в среднем возрасте ассоциировался с увеличением риска деменции на 40%, в то время как у лиц старше 60-65 лет с ожирением вероятность развития данного заболевания снижалась.

Исследователи пока не могут точно определить причину этого парадокса, но существует предположение, что определенный белок, вырабатываемый жировыми клетками, может уменьшать воспаление в мозге и таким образом способствовать сохранению когнитивных функций.

Похожие выводы сделали и британские ученые, которые предполагают, что регулярные медицинские осмотры и более активное внимание к своему здоровью у лиц с избыточным весом могут способствовать более раннему выявлению когнитивных нарушений.