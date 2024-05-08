Система SberPay показывает интенстивный рост

Объём транзакций в SberPay за первый квартал 2024 года превысил 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.
По информации банка, было совершено 700 млн транзакций (почти 8,5 млн операций в день).
"В этом году мы видим взрывной рост популярности SberPay. Обороты только по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%", — отметил Дмитрий Малых, старший вице-президент и руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка.
Он также добавил, что на данный момент к QR-платформе Сбера подключены 15 банков, а во втором квартале 2024 года к сервису присоединятся ещё 2 банка.
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