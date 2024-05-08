Система SberPay показывает интенстивный рост

Система бесконтактных платежей от Сбера показывает взрывной рост

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объём транзакций в SberPay за первый квартал 2024 года превысил 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По информации банка, было совершено 700 млн транзакций (почти 8,5 млн операций в день).

"В этом году мы видим взрывной рост популярности SberPay. Обороты только по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%", — отметил Дмитрий Малых, старший вице-президент и руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка.

Он также добавил, что на данный момент к QR-платформе Сбера подключены 15 банков, а во втором квартале 2024 года к сервису присоединятся ещё 2 банка.