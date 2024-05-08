Шок для сладкоежек: цены на шоколад в России вырастут на 20%

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В России ожидается рост цен на шоколад

0:39
Экономика

Поставщики шоколада в России предупреждают о скором росте цен на эту продукцию, сообщает РБК.

В России ожидается рост цен на шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным издания, торговым сетям уже направлена информация о предстоящем повышении цен на 10-20%.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков пояснил, что производители вынуждены корректировать отпускные цены из-за значительного подорожания какао-бобов. По его словам, шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости.

Он отметил, что корректировка отпускных цен — вынужденная мера, связанная с серьезным подорожанием какао-бобов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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