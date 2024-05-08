Шок для сладкоежек: цены на шоколад в России вырастут на 20%

Поставщики шоколада в России предупреждают о скором росте цен на эту продукцию, сообщает РБК.
По данным издания, торговым сетям уже направлена информация о предстоящем повышении цен на 10-20%.
Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков пояснил, что производители вынуждены корректировать отпускные цены из-за значительного подорожания какао-бобов. По его словам, шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости.
Он отметил, что корректировка отпускных цен — вынужденная мера, связанная с серьезным подорожанием какао-бобов.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.