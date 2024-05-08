Шок для сладкоежек: цены на шоколад в России вырастут на 20%

В России ожидается рост цен на шоколад

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставщики шоколада в России предупреждают о скором росте цен на эту продукцию, сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным издания, торговым сетям уже направлена информация о предстоящем повышении цен на 10-20%.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков пояснил, что производители вынуждены корректировать отпускные цены из-за значительного подорожания какао-бобов. По его словам, шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости.

Он отметил, что корректировка отпускных цен — вынужденная мера, связанная с серьезным подорожанием какао-бобов.